Mari Manotas expareja de Alejandro Riaño contó sobre la relación de sus hijos con su novio

Una de las separaciones más mediáticas fue la del comediante Alejandro Riaño y la creadora de contenido Mari Manotas, que a pesar de darse en el año 2022, aún sigue dando de qué hablar, gracias a las nuevas relaciones que mantienen, dejando claro que todo terminó en buenos términos.

La expareja comparte la crianza de sus hijos Matilde, Agustín y Antonio, los cuales son el motivo de que ambos mantengan una sana convivencia en pro de brindarle lo mejor a sus herederos. La creadora de contenido se ha mostrado muy feliz con su nueva pareja Alejandro Calderón, con quien lleva varios meses saliendo.

A través de una conocida dinámica en su cuenta oficial de Instagram , Manotas contesto a varias preguntas de sus seguidores, entre las que destacó una inquietud que le permitió dar a conocer un poco más de un proceso muy personal, la pregunta que le hicieron fue: “¿Cómo manejas el tema personal de tu relación con tus hijos?”.

Mari contestó la inquietud de la seguidora, confesando que fue un poco difícil para ella, debido a muchas cosas que pensó: “Yo a Alejandro no le presenté a mis hijos, uno por respeto a mis hijos y dos porque realmente me moría de miedo de que conociera a mis hijos y de pronto se fuera a espantar, obviamente no sé, porque yo estaba feliz con él como teniendo mi vida en privado con él”.

Así mismo reveló que sintió un poco de temor, de que su pareja conociera su rol de madre y se espantara, por lo que fue una “prueba de fuego. Además, pues él es el primer novio que tengo después de que me separo entonces para mí todo es nuevo, si ya hubiera pasado por esto mil veces, digamos sabría cómo manejar la situación”.

Finalmente, dio a conocer que se demoró de 4 a 5 meses para presentarlo, ya que para ella no fue tan fácil asimilar que sus hijos compartieran con otra mujer, en este caso la pareja de Riaño, por lo que sentía que no quería hacer lo mismo.

