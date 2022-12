María Legarda respondió al que le preguntó “por qué muestra tanto el cu#$”

María Legarda es una bella joven de pronunciadas curvas. Evidencia de ellos son las múltiples fotos que pública en Instagram presumiendo de su cuerpazo.

Y así como son cientos los que la llenan de halagos, también hay uno que otro que la critican y la tratan de “mostrona” porque, según dicen, se la pasa mostrando la cola.

A través de historias, la joven, hermana del fallecido Fabio Legarda, respondió a uno seguidor que le pregunto que por qué le gusta mostrar tanto la cola, que si es que no tiene nada más que mostrar.

Ante esto ella escribió: “Honestamente no. Desafortunadamente no tengo senos grandes y pues mi corazón no lo puedo mostrar, entonces me toca”, junto emojis de risa.

También se puede ver que en publicaciones que ella hace en donde deja a la vista su gran trasero, otros de sus fans la defienden diciendo que es una mujer hermosa. “La que tiene, que muestre”, escribió una seguidora.

