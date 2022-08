Mary Méndez pasa por una situación dolorosa tras una muerte cercana

Mary Méndez es una de las presentadoras más famosas dentro del mundo del entretenimiento y quien siempre ha manifestado ser una amante de las mascotas, tanto así que los gatos que tiene hacen parte de su vida y los ha considerado como hijos.

Por eso, Mary tomó la decisión en su momento de compartir en su cuenta de Instagram a través de sus historias, el dolor de que estaba viviendo con una de sus mascotas afirmando que Frida su gata y más fiel compañera estaba pasando por un momento delicado de salud.

“La tengo hospitalizada y vamos a ver qué pasa. Está muy malita”, expresó la presentadora.

Tiempo más tarde aunque Mary quiso dejar el tema en privado, hablo sobre Frida afirmando que habría muerto. La noticia la dio con una conmovedora historia en su red social donde mostró la casa de madera donde guarda las cenizas de su amada gata.

Tras la foto que público en las historias, escribió un conmovedor mensaje en el que demostró todo el amor que siente por su gata y el inmenso dolor que su partida le causó.

“Gracias por su interés por saber de mi princesa. No siento, ni sentí en ese momento las ganas de compartir con nadie el inmenso dolor que me causó su partida. La dejé ir con mi amor infinito hacia ella, para que pudiera ser libre de sufrimiento. Hace casi dos meses no la puedo tener físicamente, pero vive y vivirá en mi alma por siempre. Te amo, hijita mía”, Expresó Mary.

Los comentarios hacia Mary Méndez fueron abundantes, donde apoyaron y comprendieron el inmenso dolor por el que ha estado pasando, refiriéndose también a que una mascota muchas veces no es solo eso.

“Mary, estamos contigo. No es fácil perder a un ser querido”, “Cuando las mascotas se convierten en nuestro todo, no es sencillo decirle adiós”, son algunos de los comentarios que se leen en las cuentas donde se compartieron las historias de Mary Méndez.

