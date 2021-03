Maté a mi mamá de un beso: Xuxa intenta crear consciencia sobre el COVID-19 con polémica mentira

A través de sus redes sociales, María Da Graca Meneghe más conocida en el mundo de la música como Xuxa, generó polémica en redes sociales tras compartir un video en el que dice una mentira para crear consciencia sobre la pandemia del COVID-19 en su natal Brasil.

Luego de sugerir que los presos deberían prestarse y ser usados para probar vacunas y medicamentos, la experimentada artista volvió a estar en el ojo del huracán.

En esta ocasión se inventó que había matado a su mamá por coronavirus luego de abrazarla y darle un beso.

“Fui a la playa con mis amigas. Al regresar abracé y besé a mi madre. La contagié de COVID-19. Yo maté a mi madre”, dice en el video que suma más de 1.4 millones de vistas.

Posteriormente aseguró que era una mentira y que su única intención fue crear consciencia en las personas de su país, pues Brasil es uno de los territorios más afectados por el virus.

“Estamos en el peor momento de la pandemia de COVID-19. Los hospitales están llenos, no hay más médicos, ya no hay forma de que haya más camas. El dinero ya no es una solución”, resalta en la grabación que sigue generando opiniones en contra y a favor.