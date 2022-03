"Me duele tu partida", le dicen a Aida Cortés por evidente detallito en su delantera

Aida Cortés es una de las mujeres que más atrae al público mayor al crear diferentes contenidos para adultos que enamoran y hasta pone 'calientes' a sus seguidores.

La joven siempre publica fotos y videos que llaman la atención, ya que muestra su cuerpo tal y como es, algo que le gusta a sus fans.

Hace poco Aida Cortés publicó una foto que retó a la censura de Instagram al mostrar su enorme cola por medio de un espejo, en la que un hilo diminuto le tapa lo justo y lo necesario, pero su parte delantera se robó todas las miradas.

Allí se ve que la joven tiene una corona de flores rosadas y con su cabello se tapa los senos. Si la mirada se va un poco más para abajo, la creadora de contenidos para adultos usa una tanga de encaje de color rosa, que combina a la perfección con las flores, y al parecer le queda tan chiquita que se le alcanza a partir en dos su parte íntima.

Junto a la foto ella escribió: "Que nunca puedas olvidarme 🌸", y como era de esperarse su publicación se viralizó rápidamente y ya tiene más de 200 mil me gusta y miles de comentarios de todo tipo: "La chica del súper chochote 😍", "Con esa mirada jamás....🔥", "Me duele tu partida 😜", "Mamasota hermosa 🌹", "Por el espejo 😍", "Jooooo no tienes ni tamaño baby para el pedazon de micha que tienes mm" y muchos más.