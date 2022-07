Por medio de un video publicado en su cuenta personal de Instagram, Yina Calderón decidió hablar de una situación que vivió en Medellín durante este fin de semana.

La empresaria de fajas de yeso aseguró que quiso hablar para que todos se enteraran por boca de ella sobre lo que había sucedido y para que no comenzaran a surgir rumores al respecto.

Publicidad

En la filmación se le escuchó decir en un principio a la joven: "Nenés, antes de que empiece la algarabía, sí, me quitaron mi camioneta en Medellín".

"Me paró la poli, los agentes siempre son muy amables conmigo en Medellín, yo no tengo queja de la Policía, cumplen con su trabajo. El Brayan Estiben Villarreal López, más conocido como ustedes ya saben, se le bravió a la Policía, entonces me pillaron por ahí un arma, se pegaron de ahí y me la inmovilizaron, esa fue la historia", finalizó contando Yina Calderón.

La filmación fue rescatada por la cuenta de la_chismosa_news y allí algunos internautas la llegaron a comparar con Pablo Escobar : "Entonces pablo Escobar le quedó en pañales", "Yo no sé con qué cara esto critica el cuerpo de Andrea valdiri 😂🤣😅", "Yina calderón tiene que limpiar el piso por donde @andreavaldirisos camina 😁😉", "No necesitas vestirte así para show’s pues tú eres el show de las ridículas", y muchos más.

Publicidad

Recordemos que hace poco la empresaria de fajas de yeso contó por medio de su cuenta personal de Instagram cuáles han sido los momentos más complicados y difíciles que ha vivido en toda su vida.

La joven comenzó diciendo que varios de sus fans le han preguntado por la depresión, por ese motivo comenzó a contar: "Yo no soy una mujer que me deprima porque yo pienso que en la vida uno tiene que aprender a ser verraco y pararse y decirse, bueno voy a hacerle, pero si me he sentido mal y depresiva tres veces en la vida".

Publicidad

Luego, Yina Calderón abrió su corazón y reveló esas situaciones: "La primera, cuando me expulsaron de protagonistas, yo dije parce perdí la oportunidad de comprarle una casa a mis papás. La segunda, cuando Franklin Ramos dijo que yo era la peor vestida de TV y Novelas y él no sabe lo que yo me patonié buscando un vestido, yo decía, no es justo y tres, ahorita que este muchacho me dejó tirada en el monte, esas han sido las tres veces más que yo dije parce duro, sé que a todos nos pasa, todos tenemos momentos difíciles".