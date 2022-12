“Me tocó bien duro”: J Balvin confirma que se contagió de COVID-19 y envía mensaje de alerta

J Balvin confirmó que se contagió de COVID-19 y que en estos momentos se está recuperando del virus. Así lo hizo saber durante la gala de los Premios Juventud a través de un video que envió para agradecer sus galardones.

El artista, que se encuentra en Medellín, dijo “han sido unos días muy difíciles” y que a veces las personas piensan que no les va a tocar. “A mí me tocó y me tocó bien duro”, agregó.

¡Con COVID-19! El artista @jbalvin confirma que está saliendo del virus COVID-19 que lo ha golpeado muy duro y por eso no pudo estar presente en la gala de #PremiosJuventud pic.twitter.com/BflQhF8kpH — OyeTV (@oye_tv) August 14, 2020

Al final, J Balvin envió un mensaje de reflexión para que todos sean conscientes del virus al que se enfrenta al mundo. Según el artista, existe y es peligroso por eso los invita a cuidarse y a no bajar la guardia.

Al parecer, el virus en su cuerpo fue el impedimento para que pudiera asistir presencialmente a la gala de premiación en la que quedó nominado en 12 de las 28 categorías.

