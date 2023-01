Melissa Martínez y la espectacular forma de empezar el año: “Que se caiga esa toalla”

Todo parece indicar que la periodista Melissa Martínez sigue robándose toda la atención no solo de los amantes del futbol sino de los internautas, que día a día aumentan la fama de la barranquillera en las r edes sociales , la cual, después de un complicado 2022, vuelve renovada para brillar frente a las cámaras.

Luego de un año en el que Melissa tuvo una gran influencia en los medios de comunicación y el balance profesional es muy bueno para ella, la presentadora decidió tomarse unas merecidas vacaciones en su ciudad natal, en compañía de su familia.

Desde 'La Arenosa', la bella mujer despidió el año por todo lo alto, para enfocarse plenamente en los nuevos retos que vienen con el 2023, dejando claro que se ha repuesto de su ruptura amorosa y está lista para seguir adelante.

Así lo hizo saber en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en la que subió una foto a blanco y negro, con una bata y una toalla, recién salida del baño, mostrando porque es considerada por muchos una de las mujeres más bellas del país.

Los más contentos por la publicación fueron los seguidores de la periodista, al verla de nueva en su faceta más sensual, dejando a muchos suspirando y dejando cientos de comentarios halagándola en su perfil.

Estos son algunos de los comentarios que dejaron los fans de la presentadora: “Definitivamente a las mujeres la soltería les sienta más, por favor sepárense todas”, “Hermosa como la diosa que eres”, “Eso reina te mereces todo”.

La barranquillera acompañó la espectacular fotografía junto a un mensaje que dice: “¡estoy lista!, en enero celebro de aquí hasta el 29 mi cumple desde mañana me doy mi primer regalo… puedo y no me da miedo”.

