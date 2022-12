Melissa Martínez confiesa los problemas que atraviesa en esta Navidad

Melissa Martínez ha sido tendencia en las redes sociales , además de ser una referente femenina en el periodismo deportivo, su belleza ha hecho que acumule muchos seguidores, sobre todo en su cuenta de Instagram , en la que la barranquillera muestra su vida y sube contenido en el que resalta su hermosura.

Hace algunos días se hizo viral al salir en una revista para adultos, aunque causó controversia al no mostrar de más en la sesión de fotos, la mayoría de sus seguidores quedaron encantados con el resultado, y así se lo hicieron saber al desbordar las redes con comentarios y mensajes.

Publicidad

Aprovechando un nuevo inicio de semana, la nacida en Soledad, Atlántico, aprovechó para hablar con sus seguidores sobre su salud, el trabajo y como está siendo su día a día en el que está tratando de llevar una vida saludable, de la mano con sus gustos y costumbres de disfrutar como es debido estas fiestas de fin de año.

“Me preguntan ustedes: ‘¿‘Meli’, por qué estás yendo al gimnasio en la mañana, si estás trasnochando tanto en el canal?’ Estoy yendo al gimnasio en la mañana, porque me gusta comer buñuelo, porque me encanta la natilla (risas). Así que, no me las pienso perder y tengo que ir al gimnasio, porque si no, ¿la ley de la compensación, dónde estaría?”.

Siempre con buena actitud y en medio de risas, Martínez admitió que se le dificulta un poco comer saludable y más en este mes, que se caracteriza por ser de reuniones con amigos y lleno de reuniones en donde la comida es el centro de todo, no obstante está haciendo su mejor esfuerzo para levar todo de la mano.

Publicidad

Finalmente, la periodista dejó un mensaje bastante reflexivo en el que habló de la disciplina y la buena energía con la que está llevando su vida, haciendo que se sienta muy bien consigo misma, dejando tranquilos a sus seguidores, quienes siempre están pendiente de la bella mujer.

“Disciplina es hacer lo que tengo que hacer, aunque no me apetezca. Es el músculo que necesitamos entrenar, para cumplir nuestros compromisos con objetivos valiosos a largo plazo, renunciando a placeres inmediatos de baja calidad. Ser disciplinada te ayudará más que estar animada”.

Publicidad

Carlos calero y Jessica Cediel en Corchados del mundial