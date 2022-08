"Mida sus palabras": Hermano de Darío Gómez le 'canta la tabla' a Giovanny Ayala

La muerte de Darío Gómez fue tendencia durante las últimas semanas, ya que se estaba despidiendo a uno de los artistas más grandes de la música popular, sin embargo, varias semanas después del fallecimiento se han generado varios disgustos a raíz de un video que publicó Giovanny Ayala en sus redes.

En la filmación el cantante habló de varios colegas que según él fueron al homenaje para 'sacar provecho' de la situación: "Canté dos canciones mías, y lo hice con el alma, el corazón y con un sentimiento tan sincero que no se imaginan. Pero veo que mis colegas, esos que dicen hacerlo con el corazón estaban: – Cójanme aquí, fílmeme aquí, que en cámara lenta -, no, hombre. Si van a llegar allí, lleguen a despedir al maestro Darío Gómez, no saquen provecho de él en las redes sociales con esa visita tan hipócrita".

Debido a sus palabras, el hermano de Darío Gómez, Nelson Gómez, salió a hablar al respecto y, por el contrario, dijo que la familia estaba muy feliz de que varios colegas los hubieran acompañado en ese momento tan triste: "Acabo de ver a Jhonny (Rivera) diciendo que le duele mucho que lo critiquen porque están diciendo que él fue a buscar fama, tras la pérdida más grande que tuvo la música popular; Darío Gómez ‘el rey del despecho’, que en paz descanse…".

Continuó diciendo: "todo esto se ocasionó por unas malas palabras de un colega mío, nuestro, de toda la música popular; Giovanny Ayala. Que dijo que todos los que fuimos a cantar allí, estábamos buscando oportunidades, que no hiciéramos eso. ¿Quién le dijo a usted, señor, que nosotros los hermanos estábamos buscando fama, o Jhonny, Luis Alberto Posada, ‘Charrito’, Arelys, Francy o Galy Galiano?…".

Así mismo, Nelson le pidió a Giovanny Ayala que cuidara las palabras que dice sobre ese tema: "Señor, mida sus palabras. Para mí, lo digo de corazón, con 28 años de experiencia en mi carrera artística. No habías nacido cuando nació ‘Un amigo en la barra’, yo creo. Ni siquiera habías nacido o estarías muy chiquitico. Mide tus palabras, sin ofenderte...".

"Heriste al gremio de la música popular, a todos los colegas, a quienes les digo que la familia de Darío, y nosotros los hermanos jamás vimos con malos ojos, ni como oportunistas, a todos los que cantaron allí. Agradecidos eternamente, por haber ido a cantarle a mi hermano, de todo corazón. Eso era lo que él quería, que le cantáramos sus canciones…" aseguró el hermano de Darío Gómez.

Para finalizar, Nelson dijo que vio con prepotencia que Ayala hablara de canciones propias y no de Darío: "Veo más con garbo de prepotencia a Giovanny Ayala, que en sus palabras dice: – Yo fui y canté temas míos -. O sea, sentirte más grande ante el más grande, señor. Aquí hay que respetar a Darío; hoy, mañana y siempre. De corazón".

