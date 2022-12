Mike Tyson lanzó fuerte advertencia a Canelo Álvarez si llega a lastimar a Messi

Hace algunos días se viralizó por medio de las redes sociales un video en el que se ve a la Selección Argentina con su jugador Messi , en el camerino luego de derrotar a México en su más reciente partido en el Mundial de Qatar 2022.

En la filmación se ve que, al parecer, Messi empujó con el pie la camiseta de México, algo que hizo enojar bastante al campeón mundial súper mediano y mejor boxeador libra por libra Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien se despachó en sus redes.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Por medio de un Twitter dijo: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?... Que le pida a Dios que no me lo encuentre".

Luego de esto uno de los deportistas más importantes a nivel mundial, el boxeador norteamericano Mike Tyson, salió en defensa del 10 de la Selección Argentina y mandó un contundente mensaje a Álvarez.

Durante una entrevista al medio BBO Sports dijo que defenderá a Messi y si alguien lo toca volvería al ring: “Alguien llamado Canelo amenazó a Messi. Si se atreve a tocar a Messi, tendré que subir al ring años después”.

Mike Tyson: "Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım." pic.twitter.com/QbiLBGjsYh — BBO Sports (@bbosports) November 28, 2022

Después de esta polémica Canelo se disculpó tras los “comentarios fuera de lugar” que hizo hacia el argentino Lionel Messi y Argentina, llegando a amenazarle.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Finalmente Messi se pronunció al respecto y dijo que todo se malinterpretó: "Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falté respeto a la gente de México ni a la camiseta".

