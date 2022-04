"Mis ojos no pueden con este monumento", le dicen a Jhonny Rivera por fotos con tremendo atardecer

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más queridos no solo en Colombia sino en el extranjero, gracias a que se muestra tal y cuál es con sus millones de seguidores tanto físicamente como en las redes sociales .

Además, el cantante aprovecha sus ratos libres para publicar en su cuenta personal de Instagram , en la que lo siguen más de 2 millones de personas, videos de su trabajo artístico y algunas filmaciones de tiktok que le hacen el día a más de uno.

Sin embargo; en esta oportunidad Jhonny Rivera quiso compartir con sus fans algunas fotos posando en un hermoso paisaje de Europa, lugar en el que se encuentra para realizar algunos shows.

Junto a sus imágenes, el intérprete de 'Como le explico' dijo que aunque era poco fotogénico, le pedía a sus fans que le dieran amor a sus post: "Casi nunca les subo foticos porque casi no soy jetogenico , pero no me dejen morir con un comentario, así sea del que casi para las patas por allá atrás jajaja".

Como era de esperar, su publicación se viralizó y miles de fans en todo el mundo le dejaron comentarios pensando todo lo contrario del artista y aprovecharon para mandarle algunos piropos.

"Upa🔥 Tremendo Sunset 😍", "Muy bello ❤️ te deseo muchas bendiciones eres una gran persona 💖", "Esta foto Me recuerda a hola linda cómo estás, me alegra tanto verte…🎼❤️", "A mi me gustan mucho de esos 😂", "Tenes , toda la razón, jetojenico no sos ,pero tú carisma,hace que seas un sol en las fotos ,por eso brillas 🙏🏻🙏🏻😂😂😂", son algunos de los mensajes de los internautas.