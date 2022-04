¡Muy emocionante! El hermoso gesto de la banda Coldplay con un niño que padece de autismo

En el año 2016 el video de Huillo, un niño mexicano que a los 4 años fue diagnosticado con autismo, se hizo viral en las redes sociales luego de que su padre lo grabara mientras disfrutaba de una manera especial el concierto de la banda británica Coldplay la cual es liderada por su vocalista Chris Martin , quien a lo largo de su trayectoria ha demostrado que le apasiona hacer cosas que hagan de su espectáculo un acto memorable.

En dicho video, se puede observar al niño conmovido con la canción 'Fix You', la cual hace parte del álbum en vivo 'X&Y', lanzado al mercado en el año 2009. Dicho video recorrió el mundo, hasta el punto de llegar a las manos de los integrantes de la banda quienes se emocionaron y no sólo compartieron en sus redes el video, sino que también buscaron la manera de contactar al niño para enviarle algunos 'souvenirs' de la agrupación.

Publicidad

Este año que la banda inició su gira 'Music of the Spheres' por Latinoamérica, la banda recordó aquel video que en dicho momento les movió muchas fibras, y contactó de nuevo al niño; esta vez para darle la noticia de que no solamente estaba invitado al concierto, sino que también viviría un momento único en su vida.

Publicidad

El día del concierto luego de que Chris Martin contara la historia del 2016 y expresara que dicho acontecimiento ha sido de las mejores cosas que le han pasado en su carrera, el carismático hombre llamó al escenario a Huillo para que lo acompañara en el piano a cantar “Different Is Okay”, la cual es una canción escrita por el niño, quien lleva años tomando clases de música, ya que a través de ella puede expresarse mejor.

La escena logró conmocionar a todos los asistentes del concierto, y por supuesto dejó una marca imborrable en la vida de Huillo, quien brilló en el escenario con su interpretación en el piano.

Publicidad

Por esto y mucho más Coldplay es de otro nivel, Grande Wicho 🖤 #ColdplayCDMX pic.twitter.com/TVfapo4DY2 — Arturo M (@arturomh87) April 5, 2022