Naldy sacó los trapitos al sol y reveló cuánto dinero gastaba siendo novio de Aida Victoria Merlano

El noviazgo entre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y el cantante de reguetón Naldy no duró mucho; sin embargo hay quienes creían que las cosas entre los dos habían terminado en buenos términos.

No obstante ciertos comportamientos de ambos personajes han llevado a sus seguidores a cambiar de opinión, pues de haber terminado bien probablemente no se estarían sacando algunos trapitos al sol.

Todo comenzó hace unas semanas cuando Aida a través de un video dio a entender que en sus anteriores relaciones ella era la que mantenía a sus parejas; y aunque si bien, en ningún momento mencionó a Naldy, muchos internautas metieron al cantante en ese costal.

Es por eso que con el fin de evitar malos entendidos, el músico se manifestó a través de sus redes sociales y dejó claro ciertos asuntos. Así que para empezar dijo: "No sé si lo insinuó, pero lo voy a dejar claro aquí. Cuando nosotros empezamos a salir, ella se vino a vivir conmigo acá en Medellín , en mi apartamento, durante 6 o 7 meses, donde ese apartamento lo pagaba yo, que yo pagaba $15 millones”.

Posteriormente, Naldy se refierió a su esquema de seguridad y aclaró por qué andaba con escoltas.

"Cuando fuimos al cumpleaños de Lina Tejeiro , a mí me hicieron una amenaza por el Instagram por salir con ella, entonces yo llamé a mi disquera y me pusieron un esquema de seguridad. Desde ahí empecé a andar con los dos escoltas (...) Todo eso, durante esos 6 o 7 meses lo pagué yo. Yo no necesitaba pedirle nada a nadie”, indicó.

Eso sí, el cantante también señaló que cuando se fueron a vivir a Barranquilla, el aporte económico que el hacía al hogar ya no era el mismo.

“Cuando nos fuimos a vivir en Barranquilla, yo tuve una pérdida y yo solamente podía ayudar con $5 millones y medio, y el último mes, con $6 millones (...) Yo soy cero tacaño y lo hice con amor, entonces no sé qué quieren inventar porque lo que yo tengo son pruebas y cientos de testigos. Por favor, no digan mentiras y cosas que no son”, puntualizó Naldy.

