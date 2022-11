Nicky Jam habló con sarcasmo sobre supuesta brujería de su exnovia: "Dios es todo"

Nicky Jam es tendencia en las redes sociales luego de que se viralizara por medio de internet un video en el que aparentemente se ve a su exnovia, Aleska Génesis, haciéndole brujería.

En la filmación se alcanza a escuchar una parte en la que al parecer la venezolana le pide a una bruja que le haga un amarre al cantante diciendo: "Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mí al principio".

Luego de este explosivo video, Nicky Jam se pronunció al respecto con algo de humor y aseguró que no le tiene miedo a este tipo de cosas y que Dios siempre está con él: "Yo viendo los mensajes de brujería en el DM Dios es todo".

¿Nicky Jam fue víctima de brujería?

Recordemos que este fin de semana varias cuentas de redes sociales dedicadas a los chismes compartieron un video en el que se ve a la venezolana Aleska Génesis en una videollamada con una supuesta bruja.

En la filmación, que causa un poco de temor, se escucha que la 'hechizera' hace un supuesto conjuro pidiendo que el cantante solamente tenga ojos para Génesis: "Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla de levantarse o de levantarse, todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos".

Como siempre ocurre en las redes, los internautas no se hicieron esperar con sus opiniones y varios juzgaron a la mujer diciendo que no tenía necesidad de esto, pues es hermosa, mientras que otros comentaron que algunas personas llegan hasta ese extremo cuando están desesperadas.

Luego del gran escándalo que se formó respecto a este tema, la modelo venezolana habló en redes asegurando que "todos cometemos errores" en la vida: "Cada quien en libre de creer en lo que quiera creer. Todos comentemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas...".

Continuó diciendo: "Él es el único en quien debemos confiar y creer y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a Él que nunca".

