¿No lo supera? Exnovia de Camilo es cuestionada por fotos del cantante en su Instagram

Gabriela Andrade es una joven que actualmente tiene 28 años, está casada y tiene dos hijas. Era el 2013 cuando inició una relación sentimental con el cantante colombiano Camilo Echeverry, quien como es de conocimiento público, actualmente es esposo de Evaluna Montaner , y junto a ella tiene una bebé llamada Índigo.

Las razones exactas por las que la historia de amor entre Gabriela y Camilo llegó a su fin se desconocen, lo que sí se sabe es que duró aproximadamente un año, y desde entonces la joven mantiene intactas en su cuenta de Instagram las fotos que llegó a postear junto al interprete de canciones como "Vida de rico", "Millones", "No te vayas" y ahora "Pegao", que fue su último lanzamiento.

El hecho ha generado mucha curiosidad tanto en los seguidores de Gabriela, como en los seguidores de Camilo y Evaluna, pues no les parece normal que después de tanto tiempo, y de cada uno haber tomado diferentes rumbos con su vida, la joven todavía tenga las fotos con su ex novio, en la que se ven muy acarameladitos.

Es por eso que apenas tuvieron la oportunidad de cuestionar a la joven, no dudaron en hacerlo; y a través de la dinámica de la caja de preguntas le inquirieron al respecto.

“¿Por qué aún no borras las fotos con Camilo?”, le escribieron, y ella sin ningún rollo respondió.

“Esto es un tema que a muchos les causa curiosidad. No borro fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie. Menos si fueron parte importante de mi vida. Porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas, y yo prefiero tenerlas”.

Todo parece indicar que a diferencia de muchas relaciones, la de Camilo y Gabriela no terminó en malos términos, por lo que ella quizá lo recuerda con cariño y no le ve ningún lío a mantener intactos algunos recuerdos que tiene junto a su ex, que hoy cuenta con fama a nivel mundial.