"No puedes tener la pepita sudada": Ana del Castillo revela que no le gusta usar cucos

Ana del Castillo, es una cantante de vallenato más reconocida en el género en toda Colombia, la artista ha contado varias anécdotas a lo largo de su carrera musical, en esta ocasión hablo en una entrevista para un medio reconocido hablando sobre algunas de sus intimidades.

Durante la conversación con Eileen Roca, ella manifiesta que a la cantante en una ocasión se le partió un diente, por lo que Ana del Castillo le responde que eso no fue nada, ya que en una ocasión un fan se le fue la mano y le tocó más que la nalga.

“Me metieron el dedo en el asterisco. A mí me gusta que la gente me abrace y me gusta abrazar, pero ya meterme el dedo en el jopo, no me gusta”, dijo la cantante ante el acto, que en su momento la incomodó demasiado.

Además, habló sobre uno de sus secretos pues Ana del Castillo, confesó que no es de su agrado utilizar ropa interior, pues la entrevista fue avanzando y se llegó al punto de hablar de temas íntimos, la cantante de vallenato manifestó que no usar pantis la hace sentir libre.

“Te sientes más fresca, ventilada… Hay más libertad en tu zona. Yo vivo en Valledupar y en Valledupar hace un clima caliente, y no puedes tener ‘la pepita’ sudada”, dijo la artista.

Tras dar su respuesta las reacciones de los internautas no se dieron a esperar en las redes sociales, aunque muchas mujeres se sintieron identificadas con ella al no usar ropa interior, otros criticaron la manera en la que la artista se refirió al tema.

“Es bueno ser abiertos, pero hablar así ya es vulgar”, “Somos dos nena, sin ropa interior todo es mejor”, “Hubiera sido yo el del dedo en el asterisco, todavía no me hubiera lavado la mano”, comentaron los internautas ante la entrevista de la cantante.

Por otro lado, en la entrevista se hablaron de otros temas como, donde se le preguntó a la artista que si había famosos, que le hubiera hecho una propuesta indecente; Ana respondió que no echaría a nadie al agua, incluso la exreina también le dijo que si había consumido algún tipo de drogas, a lo que dijo que sí y también de vez en cuando tomaba cerveza.

