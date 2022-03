El talentoso actor Sebastián Martínez aprovechó las redes sociales para expresar su inconformidad con las líricas de las canciones de reguetón. Al parecer, el hombre está aburrido de la poca trascendencia que tienen los mensajes implícitos de las composiciones del género.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con alrededor de tres millones y medio de seguidores, la pareja sentimental por más de una década de la actriz Kathy Saenz, se preguntó el por qué las canciones de reguetón solo hablan de el 'cuatro letras' de las mujeres cuando existen tantas cosas bonitas que también se puede resaltar de las féminas.

El hecho se dio mientras Martínez iba en su carro escuchando música y de repente se encuentra con una canción del género en cuestión. Fue ahí cuando se cuestionó “¿No tienen más inspiración?”. Paso siguiente, el actor se despachó a contarles a sus seguidores el disgusto que esta falta de creatividad le genera.

“Es terrible que no haya más inspiración, que los cantantes no se puedan inspirar con las cosas de la vida bellas. Nadie está diciendo que un cu… no sea bello, pero hay otras inspiraciones, cosas sublimes y bellas en este mundo divino. Muchas cosas de la mujer más bellas”, afirmó el actor quien es padre de un niño.

Así mismo, Sebastián Martínez manifestó que desde su perspectiva le parece que la realidad musical que estamos viviendo actualmente es muy complicada, y aprovechó para cuestionar el contenido de las 50 canciones más escuchadas en nuestro país.