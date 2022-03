"Nos da mucha tristeza": Wisin y Yandel opinan sobre la tiradera de Residente y J Balvin

Desde hace algunos días se ha hablado mucho en las redes sociales sobre la tiradera entre Residente y J Balvin , dos grandes artistas de la música urbana, quienes han tenido algunas diferencias y lo han dejado saber a todos sus seguidores.

Muchos son los artistas que han opinado al respecto diciendo que la manera en la que Residente se refirió al cantante paisa J Balvin no fue la mejor.

Publicidad

Uno de ellos fue el cantante venezolano Ricardo Montaner , quien por medio de sus redes dijo: "He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón".

Ahora, el turno fue para el duo Wisin y Yandel, quienes brindaron una entrevista para el canal de México 'Despierta América', y allí hablaron sobre la pelea entre el puertorriqueño y el colombiano.

Publicidad

Wisin tomó la palabra y dijo muy respetuosamente: "Cada cabeza y cada mentalidad es un mundo diferente, por eso yo no me atrevo a opinar en esas cosas, obviamente en este momento Wisin y Yandel no están pendientes de la tiradera, pero respetamos mucho a Residente, yo quiero mucho a René, él es un gran ser humano y Balvin también, inclusive, es parte de nuestro disco".

Continuó diciendo que lo que caracteriza al movimiento urbano es la unión: "Yo cojo el teléfono y llamo a Yandel y le digo "yo voy a grabar en tu disco, necesito que grabes en el mío", y esa camaradería, por encima de una estrategia discográfica, es lo que hace que el movimiento esté donde está hoy".

Publicidad

Así mismo, Wisin finalizó diciendo que respeta tanto a Residente como a J Balvin y que le da mucha tristeza que esas cosas sucedan: "Son dos superestrellas y a los dos les tenemos mucho cariño. René es un hombre bien inteligente, un poeta callejero y Balvin es un artista que ha puesto a Colombia muy en alto y sigue creciendo. Esperamos que pronto se solucione".