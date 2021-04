“Nos quieren ver a todos pobres”: Epa Colombia criticó la reforma tributaria

Epa Colombia se unió a los cientos de colombianos que se han quejado por la reforma tributaria expuesta por el Gobierno de Iván Duque al Congreso de la República, que plantea ponerle impuestos del 19% a los servicios públicos y hasta a alimentos como el café y el azúcar, productos que no son indispensables de la canasta familiar, según los exponentes.

Por eso, por medio de historias en Instagram , Daneidy Barrera reveló que dicho proyecto de ley, denominado ‘Solidaridad Sostenible’, "quiere ver a todos los colombianos pobres".

“Se dieron muchísima ‘garra’, qué tristeza. Si antes no me compraban keratinas, ahora menos, porque vea, nos quieren ver pobres. Amiga, vea, ahoritica estoy ahorrando para comprarme un edificio de keratinas, pero así como vamos (con la reforma), no lo voy a lograr”, dijo Epa Colombia.

Y es que de ser aprobada la reforma se verían muy afectadas sus ventas. Asimismo, limitaría el crecimiento de su empresa y su sueño a largo plazo de tener un edificio para vender sus keratinas ahora si sería imposible.

De igual manera, la empresaria aclaró que el 19 % del IVA ya lo está asumiendo con sus 300 empleados a los cuales les paga todo lo de ley.

“Pago caja de compensación, subsidio, vacaciones… no, qué tristeza con esos pirobos tan bobos, de verdad”, dijo.

Sin embargo, expresó que pesé a que el Gobierno y otras personas no querían que triunfara, ella no se dará por vencida. Incluso, dijo que tendrá más de 1.000 empleados y venderá 10.000 keratinas al día.

“¿Saben una cosa? Ni la reforma tributaría podrá conmigo…en Colombia no quieren que usted salga adelante, sino que sea pobre…yo les voy a demostrar este año que yo seré la mujer más rica”, puntualizó.