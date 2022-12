“Nunca había visto un Rolex”: la sencilla reacción de Luisito Comunica con regalo de La Liendra

La Liendra admira a Luisito Comunica desde hace mucho, por eso le regaló al famoso influencer mexicano un reloj Rolex de más de $23 millones, según dijo, porque era uno de sus más grandes fans y porque a pesar de la situación que vive actualmente el país por el paro nacional, se trasladó hasta Cali y caminó junto con los manifestantes.

A través de Instagram , el influencer colombiano relató cómo fue en búsqueda de un ostentoso regalo, pues dijo que le quería regalar un reloj porque sabía que a Luisito le encantan. Para conseguirlo, La Liendra llegó a la famosa tienda de relojes suizos Rolex.

Sin embargo, se decepcionó al ver que no habían relojes, pues por la difícil situación que enfrenta el país por la pandemia, estos días están escasos, por lo que incluso tuvieron que llamar al dueño de la tienda para que viniera y mirara si quedaba uno.

“Señoras y señores ya me encuentro aquí en Rolex y no hay nada disponible, uno creería que con la pandemia la gente ya no compra esas cosas, pero se están vendiendo inmediatamente. A sí que no sé qué le puedo dar a Luisillo”, dijo.

Posteriormente, le mostraron el único reloj disponible que costaba más de 23 millones de pesos, que desde luego compró. Pues, al parecer, al joven no le importó el dinero que tuvo que pagar, según dijo, el precio era lo de menos.

“No me importa el precio. Quiero darle algo al nivel de él, para que siempre nos recuerde, de parte de toda Colombia”, expresó.

Luego se encontró con el reconocido influencer mexicano con quien tuvo una cena y le dio dos obsequios característicos de Colombia y después el lujoso regalo que dejó a Luisito Comunica con los ojos y la boca bien abierta.

“Nunca había visto un Rolex”, fueron las palabras del mexicano.

Asimismo, agregó: “Me siento muy apenadísimo por eso, no mames, qué pedo, estoy muy impactado por esto. No mames, gracias … Gracias amigo que chingón”.

Tras la publicación, cientos de internautas felicitaron a los dos jóvenes. A La Liendra por haber cumplido su sueño de conocer al influencer y a Luisito por su increíble humildad, ya que la mayoría de internautas pensaba que con tanto dinero que tiene el creador de contenido ya tenía uno de esos lujosos relojes o por lo menos los había visto de cerca.