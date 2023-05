Pablito, de Padres e Hijos y el cambio en su vida luego de dejar la serie

Una de las series más largas de la televisión colombina fue 'Padres e Hijos', una producción que se ganó el corazón de los televidentes y duró al aire más de 15 años, por lo que muchos de sus protagonistas prácticamente crecieron con la serie, dando paso a grandes actores.

Uno de esos personajes fue Pablito Franco, el actor Daniel Mauricio Abella fue quien siendo tan solo un niño comenzó su carrera actoral en esta importante producción encarnando el papel del pequeño Pablito, donde estuvo desde el año 1996 hasta el año 2004, haciendo un papel secundario, pero que se quedó en la retina de los colombianos.

Luego de su salida de la serie no se volvió a saber de él, algunas personas dicen que tiene que ver con que el actor no soportaba que no lo reconocieran por su nombre real, sino por su personaje Pablo Franco, una situación incómoda que al parecer no era para nada de su agrado.

Al parecer Daniel Mauricio se alejó de las cámaras y los reflectores y lleva una vida normal, a través de sus redes sociales comparte momentos con sus amigos, familia y con su pequeña hija, llevando una vida de una persona de clase media, común y corriente.

Muchos rumores se han dicho acerca de a qué se dedica, tomando fuerza la opción que tenía una empresa de carnes frías, lo cual sería su principal medio de ingreso y a donde iban todos sus esfuerzos, pero realmente no se tiene certeza de esto o de a qué se dedica.

Lo que sí se puede ver de las fotos que comparte es que es fiel hincha de Atlético Nacional, ya que luce junto a sus amigos la camiseta de su amado equipo, así mismo compartiendo paseos.

Daniel Mauricio Abella, actor en la novela Padres e Hijos /Fotos: Tomada de redes sociales

