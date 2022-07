Paulina Rubio fue vista en la playa tras una semana de la muerte de su madre

Este sábado 9 de Julio se cumplirá una semana del fallecimiento de la madre de la cantante mexicana Paulina Rubio , quien desde el mes de Abril venía luchando contra el cáncer. Ese día, fue la misma cantante quien dio a conocer la noticia a través de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, la cual acompañó con varia fotos de su progenitora, la reconocida actriz Susana Dosamantes, quien estaba siendo tratada en una clínica de Miami.

El velorio y la cremación de la madre de la 'chica dorada' se llevó a cabo en una funeraria ubicada en dicha ciudad y se dice que después, sus cenizas serán trasladadas a México con el fin de cumplirle a la mujer su último deseo: Terminar su vida en el lugar que la vio nacer.

La noticia impactó a muchos personajes pertenecientes a la esfera del espectáculo, quienes no sólo la conocieron sino que compartieron en alguna oportunidad de la vida con ella. No obstante, no cabe duda que a quién más le afectó el deceso de la mujer, fue a Paulina, pues las dos mujeres solían ser muy unidas.

Es así entonces como esta semana la cantante fue vista acompañada de su asistente y varios de sus amigos cercanos en una playa de Miami. En las imágenes se puede ver como Paulina conversa con sus compañeros y pasa un momento agradable sentada a las orillas del mar.

Dicha grabación ha generado toda clase de comentarios; pues mientras algunos se alegran de que la cantante este pasando este difícil capítulo de su vida acompañada de las personas que la aprecian, otros la señalaron porque piensan que debería estar viviendo el luto por su madre de otra manera.

