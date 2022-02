Paulina Rubio reveló que a Thalía no la dejan juntar con ella

El destino de las cantantes mexicanas Thalía y Paulina Rubio estuvo unido desde que eran muy chiquitas. Si bien ambas vienen de familias en donde la vena artística ha sobresalido y además las dos hicieron parte de la exitosa agrupación juvenil 'Timbiriche'.

Fue entonces, cuando entre las dos se presentaron algunos 'roces', que dañaron la amistad que tenían, y ante los ojos del público y la prensa quedó en evidencia una rivalidad que duró por años. Sin embargo, en una entrevista con el reconocido conductor mexicano Yordy Rosado, 'la chica dorada' contó que hace un tiempo se habían escrito por WhatsApp y habían logrado limar algunas asperezas del pasado.

Publicidad

En ese mismo programa, Paulina reveló y despertó las esperanzas de quienes son admiradores de ambas, al anunciar una posible gira en la que estarían juntas. Pero lastimosamente la dicha duró poco, pues en una entrevista con Telemundo hace algunas semanas la chica dorada expresó que aunque de su parte había todas las intenciones, al parecer del otro no tanto.

Publicidad

"No la dejan, hombre. Me ha dicho que no varias veces, no la dejan”, respondió Pau, cuando le preguntaron al respecto. Además, agregó: “Ella se lo pierde”, pues la cantante de "El último adiós" no duda que un espectáculo de ambas sería sin duda todo un éxito y además acabaría de una vez por todas con los rumores de que aún hay problemas entre las dos.

Publicidad