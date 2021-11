Paulina Vega se hizo un cambio de look y algunos fans ya no la reconocen

Paulina Vega nuevamente es noticia en todos los portales de farándula y no es para menos ya que se hizo un cambio de look que llamó la atención de muchos.

La exreina es muy activa en sus redes sociales y comparte con sus seguidores en todo el mundo su vida cotidiana y laboral.

Hace poco Paulina Vega publicó en su cuenta personal de Instagram , una foto donde la vemos muy diferente a como estamos acostumbrados ya que aparece con su cabello totalmente rubio.

Junto a su foto, Paulina puso un signo de pregunta, a lo que creemos que espera que sus fans le digan si les gusta o no el nuevo estilo.

La foto hasta el momento tiene más de 140 mil me gusta y todo tipo de comentarios de personas a las que le gustó y a otras que no tanto "Prefiero verte con el cabello oscuro, no quiero verte catira 😬", "Paulina siendo paulina ❤️❤️❤️❤️", "Peluca ?", "Ay no q atentado el pelo 😢".