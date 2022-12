Pautips mostró las estrías de su cola y mandó un bonito mensaje junto a ellas

Pautips encantó a sus seguidores de Instagram con una foto en la que sale en vestido de baño luciendo un bonito cuerpo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que se refirió a sus estrías, algo que a muchas mujeres todavía apena.

La joven quiso dar un mensaje en el que invita a sus fans a querer más su cuerpo y a aceptarse como son. “Yo también tengo estrías y no me parecen feas, cuando empezamos a aceptar y a querer nuestras imperfecciones mágicamente ya no te generan inseguridad”, escribió.

Además de recibir halagos por su figura, Pautips recibió muchos mensajes en los que apoyaron y resaltaron el valor positivo de su mensaje.

Cabe recordar que la ‘youtuber’ compartió el proceso que ha llevado por problemas de alimentación, los cuales con esfuerzo y valentía ha logrado sobrepasar.

Ahora parte de sus publicaciones van dedicadas al estilo de vida saludable, la cual, por supuesto, va acompañada de ejercicio y una sana alimentación.

