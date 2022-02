El cantante paisa J Balvin preocupó a sus millones de seguidores hace poco al publicar en su cuenta de Instagram , un video en el que se ve que está en una clínica recibiendo líquidos intravenosos.

Junto con este video el artista no contó mucho y solo dejó ver esas imágenes con las que algunos usuarios de las redes sociales sacaron sus propias conclusiones y llegaron a decir que quizá se trata de alguna intervención para ayudar a su mamá.

Publicidad

J Balvin, al notar los rumores que se comenzaron a viralizar, salió de nuevo en su red social para aclarar la situación y dijo: "Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. Me dijeron que es por no dormir, no es nada grave, pero estoy bien".

Además, habló de su mamá: "Aquí lo que importa es mi mamá, gracias a todos".

Publicidad

El intérprete de 'Colores' también compartió una foto junto a su mamá. En una de ellos se puede ver la mano de J Balvin junto a la de ella, y un escrito que dice: "Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido".

En otra historia J Balvin habló de la situación de su papá: "Respeto para mi padre por soportar este momento, estamos unidos".

Publicidad

"Me da tristeza no solo por el sino por todas las familias que pasan por momentos así y más triste aún muchos salgan a decir la estupidez que el covid no existe", "Entiendo su dolor! Dios le de salud a su madre", "Es algo que muchas familias vivimos no solo él... Dios nos ayude...", "Cuando realmente amas a tu familia, el cansancio no se siente inmediatamente y no quieres sepárate ni un segundo de ellos, el cuerpo empieza a pasar factura...", son algunos de los mensajes que han llegado en el video que publicó la cuenta de Rechismes.