"¿Por qué estás soltera?", Diva Jessurum dio contundente respuesta sobre su estado civil

La periodista de entretenimiento, directora y presentadora de Expediente final, Diva Jessurum, es una de las mujeres más exitosas en su campo. Además, ha tenido la oportunidad de codearse con famosos de talla internacional y a muchos los considera grandes amigos.

Diva es una mujer muy trabajadora, disciplinada y muy bonita. Esto llama poderosamente la atención de los fans, pues debe tener varios pretendientes detrás de ella, pero aún sigue soltera.

Sin embargo, Diva respondió a esta interrogante en su cuenta de Instagram y fue muy contundente en su respuesta. Además, muchos elogian su seguridad en los temas del amor.

"¿Por qué estoy soltera? Les explico: porque soy una mujer de principios, que no soporto la infidelidad ni las mentiras. Porque además antepongo los sentimientos a lo material y lo más importante "porque tengo dignidad". Eso a los hombres les importa un carajo y como las mujeres no me gustan...pues estoy soltera", dijo Diva en la publicación.

Muchas mujeres aplaudieron su respuesta y se sintieron identificadas, pues consideran que los principios y valores deben estar por encima de cualquier cosa en la vida de una mujer.

"Palabras sabias de una mujer totalmente independiente", "Total así se habla el estar soltera genera tranquilidad, estabilidad emocional cosa que los hombres no conocen eso", "Mejor sola que mal acompañada como andan muchísimas por ahí", dijeron algunas mujeres.

Diva terminó hace más de un año su relación con su novio y hoy está dedicada a su carrera, su empresa y su familia.