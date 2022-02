Cinco años han pasado desde que se dio a conocer la lamentable noticia de que el cantante de vallenato Martín Elías había fallecido en un accidente automovilístico. Desde entonces, Dayana Jaimes quien ese momento era la esposa de su artista, ha sido blanco de críticas y señalamientos porque diferentes temas.

Al principio, la exesposa del cantante fue señala de 'oportunista' por salir a hablar de su relación con el cantante en diferentes medios de comunicación. Después, se tuvo que enfrentar a algunos comentarios luego de conocerse que la mujer se había dado una nueva oportunidad en el amor. Así que como dice la canción de una famosa agrupación colombiana: 'Malo si sí, malo si no'.

Sin embargo, es de aplaudir que Dayana ha sabido elegir sus batallas, y ha continuado con su vida, pues, como varios seguidores le expresan, "está en todo su derecho".

De hecho, hace poco realizó una dinámica en su cuenta oficial de Instagram en la que a través de la caja de preguntas invitaba a sus seguidores a interactuar con ella. Entre los diferentes cuestionamientos que algunos le hicieron, el que más llamó la atención fue el de alguien que le preguntaba por qué ya no montaba recuerdos con Martín Elías, a los que la mujer sin pensarlo dos veces respondió:

"Jamás me incomodaría hablar de Martín (…) he aprendido a ser prudente con este tipo de preguntas que todo el tiempo me hacen. En muchas ocasiones me llamaron oportunista por hablar de él y en otras mala porque no lo hago. El ser humano es tan incomprensible”, expresó.

Además, Dayana aclaró que los recuerdos son algo que se lleva en la mente y el corazón. Cosa que muchos aplaudieron y hasta replicaron en otras cuentas relacionadas con Martín Elías.

“Solamente ella sabe lo que hay en su corazón”, “tiene razón, no sé tiene a nadie contento”, “porque no es su obligación, los recuerdos los vive ella internamente” comentaron también algunos internautas que salieron a la defensiva de Dayana.