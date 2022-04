Presentador de los Grammy llamó a Vicente Fernández a recoger el premio; no sabía que estaba muerto

Y como ya es costumbre andarla cagand0 en los premios más importantes , pues hoy en los #GRAMMYs no sería la excepción!! 🤣😂😂 #VicenteFernandez ganador

Well, H e’s not here either.

Bueno, El no está aquí tampoco …

que falta de respeto !! Para nuestro charro de Huentitan … pic.twitter.com/Z2eyUYjCwm