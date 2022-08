Presentadora invitada de Kallejiando calentó a los oyentes al mostrar que no usa ropa interior

Dahian Muñoz, más conocida como Yaya, fue la presentadora invitada en el programa de Kallejiando que va desde las 6:00 a.m hasta las 10:00 a.m. y, en medio de la charla sobre el clima calentó a los oyentes al contar que no usa ropa interior.

Para nadie es un secreto que la joven tiene una belleza extraordinaria y la aprovecha muy bien al usar ropa bastante pequeña con la que deja poco a la imaginación.

Publicidad

Por ese motivo, mientras su compañero Esteban Hernández decía que la temperatura en Bogotá estaba comenzando a subir, Yaya dijo: "Yo ya les dije, ya les confesé que vengo normalmente sin cucos, eso aprieta y lastima para serles honestos...".

Luego Danny Galvis le preguntó si no le molestaba la pretina del jean en la zona íntima y la joven respondió que no, ya que ella trataba de que le quedara un poco retirada.

Ante esta conversación de mujeres, los hombres del estudio no entendieron mucho y les pidieron que explicaran.

Luego, Yaya para confirmar lo que estaba diciendo decidió bajarse un poco los pantalones y mostrar que en realidad no tenía nada puesto "ni arriba ni abajo".

Publicidad

Carlos Giraldo no dudó en hablar sobre el tema y le recomendó a Dahian que le untara vaselina a los pantalones por dentro para que no se lastimara.