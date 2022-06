Daniella Álvarez le contó a sus seguidores que nuevamente se le abrió una herida en el pie y hasta mostró cómo luce; la exreina aclaró que le es difícil darse cuenta del daño que se hace debido a que no siente esa parte de su extremidad derecha.

“Al no sentir la planta del pie es difícil darme cuenta que me estoy haciendo daño al caminar, pero ya estoy en Barranquilla y este tratamiento va a hacer que sane muy rápido”, describió en el video.

Aunque la también modelo aclaró que esta vez no fue tan profunda, pues hace unos meses sufrió una lesión similar, se someterá a un tratamiento para que la herida cure.

“Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi yaga en el pie, qué estrés, me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica que es un shot impresionante de oxígeno al 100% que me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner”, mencionó en su cuenta de Instagram.

Algunos usuarios aprovecharon las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y pronta recuperación, mientras que otros la criticaron, pues según ellos, no era necesario mostrar la herida.

"Debes esforzarte menos", "con solo contarnos era suficiente", "pobrecita", "ella en muy fuerte", "deberías tener cuidado con el calzado", "ella es un ejemplo de superación", "primero la salud y después el placer", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.

Vale la pena mencionar que Álvarez sufrió en 2020 la amputación de su pierna izquierda debido a una isquemia, desde allí, la modelo quedó con secuelas en su única extremidad inferior y ha sido sometida a varios tratamientos para intentar "despertarla".