¿Qué le pasó? El accidentado REGRESO de Justin Bieber a los escenarios

Recientemente Justin Bieber insinuó que se tomaría un tiempo lejos de los escenarios y el mundo de la música, pues aseguró que quería concentrarse en “reparar problemas muy profundos” de su vida.

No obstante, el retiro duró muy poco, pues el domingo pasado el artista se sumó a la presentación de Ariana Grande en el festival musical Coachella cantando su éxito pop ‘Sorry’, el resultado fue algo confuso.

Bieber manifestó que la sorpresa de su aparición en tarima no fue solo para el público, pues él tampoco sabía que cantaría esa noche. Al final de la presentación de la intérprete de ‘Thank U Next’ entró Bieber, quien aseguró “No he estado sobre un escenario en dos años. Llegué aquí y no tenía idea que me subiría al escenario esta noche”.

El artista aprovechó para decirle a sus fanáticos que su próximo álbum saldrá “muy pronto”, sin embargo, su presentación fue más que accidentada. Para empezar, dobló durante toda la canción ‘Sorry’ además de estar claramente fuera de tiempo.

Juzga tú mismo, en los siguientes videos se puede observar como Justin retira el micrófono de su boca antes de terminar cada verso, así como llega tarde a uno de ellos en el minuto 1:51 del siguiente video.

Los errores en la presentación de Bieber fueron tan evidentes que el artista aseguró “Es mi primera vez en el escenario en dos años. Debo recuperar mi ritmo, me debo recuperar mi onda”. Sin embargo, se le vio muy animado y el público disfrutó el show.

