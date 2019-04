Duélale a quién le duela, Justin Bieber y Haley Bieber, antes Haley Baldwin, pasan por uno de sus mejores momentos, y es que la pareja apenas empieza a disfrutar de las mieles del matrimonio. A propósito de eso, muchos se preguntan cuándo van a tener hijos.



El mismo Bieber se encargó de encender las redes sociales con la publicación de una ecografía sin mucho contexto en su cuenta de Instagram. En la instantánea se ve un feto bien formado que podría tener varios meses de gestación, precisamente por eso se entendió que se trataba de una broma de ‘april fools’.



Así es, una broma que Justin quiso gastarle a sus fanáticos publicando la ecografía en cuestión, claramente obtenida de un banco de imágenes. No obstante, muchos creyeron en la paternidad de la estrella, pues no en todo el mundo se conoce la tradición estadounidense del primero de abril.



Por su lado, Haley respondió a la publicación comentando “muy gracioso” lo que terminó de descartar la posibilidad de un pequeño Bieber en camino. Además, la esposa del artista, quien a su vez es modelo, se ha dejado ver en sus redes sociales luciendo un cuerpo que claramente no está en estado de embarazo.





Sin embargo, Bieber no estaba dispuesto a dejar pasar su broma con tanta facilidad, de hecho, publicó tres fotos de su esposa realizándose la supuesta ecografía con el mensaje “Si pensaban que era día de los inocentes”.





Para después concluir el ‘chascarrillo’, Justin publicó una última foto, está vez se trataba de una ecografía en la que logra ver a un cachorro con el mensaje “Oh por Dios es eso un… April Fools”.