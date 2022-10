"Qué miedo ese ombligo": Polémica por duras críticas de periodistas a Tini Stoessel

Durante el pasado fin de semana se realizó la apertura de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, evento en el que la argentina Tini Stoessel era la encargada de brindar un show inolvidable, sin embargo, la noticia que se difundió no fue el concierto de la artista sino los comentarios despectivos de algunos periodistas que cubrían el show.

Durante la presentación de Tini, a los comunicadores se les olvidó que tenían los micrófonos abiertos y se escuchó perfectamente cómo se burlaban del ombligo de la cantante. Una de ellas dijo: "Qué miedo ese ombligo, asqueroso […] Mírale ese ombligo, te pido que veas", comentario que su colega respondió: "No quiero mirar, voy a tener pesadillas".

Tras hacerse viral esta conversación, los periodistas Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González ofrecieron disculpas públicas a Tini Stoessel asegurando que fue un error hablar despectivamente de ella.

"Fue un error, lo acepto lo admito, un error que evidentemente duele", comenzó diciendo una de ellas.

"Me siento mal, me siento arrepentida, realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar fue algo que hicimos sin pensar, bromeamos, uno hace cosas que no piensa, quería pedirle disculpas públicamente y que estos juegos no se vean opacados por esto", dijo la otra periodista.

Por su parte, Chipi Vera dijo: "quería pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire, también aclarar que de mi parte mi comentario fue 'ahora entiendo a de Paul', porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista".

Los conductores de Paraguay ya salieron a pedir disculpas por sus dichos en contra de Tini 👇🏻 pic.twitter.com/EiExIxpkGm — Pampito (@PampitoOk) October 2, 2022

Respecto a esta gran polémica que se armó, la cantante argentina no dudó en hablar y mandar un mensaje a los periodistas que se burlaron de su ombligo: "Para las personas que están preocupadas por mi ombligo, es un ombligo, nací así, es el ombligo que tengo y está todo bien, yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo".

