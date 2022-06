"Quería ver mi cuerpo": reconocida modelo rompe el silencio y "boletea" a Piqué

Tras el escándalo por una supuesta separación entre Shakira y Gerard Piqué, según rumores, por una infidelidad del jugador, la modelo brasileña Suzy Cortes se sumó y le echó 'leña al fuego' con serias acusaciones; al parecer el defensor del Barcelona le coqueteaba.

La polémica del momento se desató luego de que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en su podcast 'Mamarazzi' de El Periódico de Catalunya, aseguraran que la barranquillera 'pillo' al jugador siéndole infiel, por lo que decidieron, aparentemente, 'romper cobijas'.

Publicidad

A las duras afirmaciones se suma el relato de la modelo Suzy Cortes, también conocida como 'La Miss BumBum', quien no tardó en pronunciarse, según ella, no lo había hecho antes por respeto a Shakira.

La también fanática de Messi, contó a El Diario NY que Piqué "no vale para nada".

Y agregó: "Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto".

Sin embargo, lo que más sorprendió fueron las declaraciones en las que, supuestamente, el jugador le hacía propuestas indecentes. Al parecer, la modelo tiene registro de los chats en su cuenta de Instagram.

Publicidad

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Quería ver mi cuerpo. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, reveló.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”, puntualizó.

Publicidad

Vale la pena mencionar que ni Gerard Piqué ni Shakira han dado declaraciones sobre su supuesta separación, sin embargo, él fue visto en su anterior casa, de cuando era soltero, mientras ella está viviendo en Estados Unidos.