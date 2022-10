"Quiero ser la madrasta de Andy", le dicen a Jhonny Rivera por llamativas fotos en un yate

Uno de los artistas de música popular más queridos en el país es Jhonny Rivera quien es bastante activo por medio de sus redes sociales en las que le gusta publicar contenidos de todo tipo, como de humor, momentos personales y hasta situaciones que vive en sus conciertos.

Hace poco el interprete de 'El Mujeriego' compartió en su cuenta personal de Instagram, en la que lo siguen más de tres millones de personas en todo el mundo, una pequeña sesión de fotos que tuvo durante sus días de descanso.

Allí se puede ver al artista posando en un yate mientras disfrutaba del buen clima y algunas bebidas. Jhonny Rivera estaba usando una camiseta blanca, una pantaloneta negra, una gorra roja y gafas de sol.

Junto a su publicación el cantante escribió: "Casi nunca subo foticos, espero les gusten 🙏🏼".

Como era de esperarse, su posteo se viralizó rápidamente y cientos de fanáticos le dejaron todo tipo de comentarios halagándolo ya que se mantiene muy bien a su edad: "Yo quiero ser la madrasta de Andy😍😍 y la que tenga miedo de ser madrastra que no nazca😂😂 ese señor esta muy hermosooo", "Nosotras las mujeres esperamos foticos sexy no tan recatado será q no hay nada😂😂😂", "Esa es la actitud don @jhonnyrivera siempre sonriente con la vida, Dios lo bendiga", "Por supuesto👏👏🔥❤️ espectacular esos espacios para tí qué entregas lo mejor y trabajas arduamente! Felicitaciones saludos😘😘", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que Andy Rivera, Hijo de Jhonny, se presentó hace poco en un concierto organizado por la Alcaldía Municipal de Trujillo, en el Valle del Cauca.

Hasta este lugar llegó Jhonny para darle una gran sorpresa a Andy mientras se encontraba tras bambalinas preparándose para subir a tarima y la reacción de su hijo emocionó a más de uno pues lo recibió con besos y abrazos.

