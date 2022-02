¿Renace el amor?: Lina Tejeiro y Andy Rivera desatan rumores de reconciliación

Lina Tejeiro compartió a través de sus historias de Instagram una rutina de maquillaje, sin embargo, habría dejado ver algunas de las supuestas pertenencias de Andy Rivera ; seguidores de esta pareja se pusieron 'la 10' con la investigación y se rumora que podrían estar juntos en Miami, ¿hay reconciliación?.

Aunque la actriz resaltó que estaba de viaje en una ciudad de clima caliente, no especificó en cuál. Pese a esto, al lugar llegó un domiciliario hablando en inglés.

Publicidad

Por su parte, el intérprete de 'Alguien más' confirmó en sus historias que se encontraba en Miami.

En el examinado video se ve a Tejeiro explicando su tutorial, y a su espalda una repisa en la que, según internautas, está una de las gorras del artista, la misma que usó en una de sus historias para contarle a los seguidores que estaba en Miami.

Publicidad

Además, el corto video se observa un par de zapatillas, aparentemente de Andy, pues anteriormente se fotografió con unas del mismo ejemplar.

Expuestas las evidencias, usuarios en redes y seguidores de la pareja han expresado sus opiniones ante la posible reconciliación amorosa. Varios de ellos emocionados, mientras que otros se han despachado con críticas.

Publicidad

"No se pierden es de nada", "pero nada se les escapa volviendo a donde se fue feliz", "ojalá hacen bella pareja", "me encantaría, hacen una linda pareja", "lo más esperado de todos los tiempos", "ahora la mamá de Andy se da cuenta y lo regaña", "me muero de amor donde sea así", son algunos de los comentarios de la publicación.