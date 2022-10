Salomé Camargo se manchó durante programa en vivo y fue duramente criticada

Salomé Camargo es una artista barranquillera que está impulsando su carrera musical y por ese motivo ha brindado algunas entrevistas para hablar sobre su trayectoria.

Por ese motivo hace poco fue invitada a un programa de televisión nacional y en plena emisión en vivo sufrió un accidente que la ha hecho hablar sobre el tema en sus redes sociales.

Publicidad

En un momento de la charla, Salomé Camargo fue invitada por las presentadora a una tarima para que cantara, sin embargo, en ese momento se vio en cámaras que le había llegado el periodo y en su pantalón blanco se vio una gran mancha de sangre.

En ese momento al parecer la producción le comentó lo que estaba sucediendo a la presentadora quien se paró detrás de ella y luego anunció una tanda comercial.

Cuando salieron del aire, la joven le dijo a la cantante que se había manchado el pantalón, noticia que sorprendió a la barranquillera y en ese momento se cortó el video que se viralizó en las redes sociales.

Ante esta situación, Salomé reveló que ha sido duramente criticada y por ese motivo decidió hablar sobre el tema que es algo común entre las mujeres.

Publicidad

En su cuenta de Instagram la artista compartió el video y allí escribió: "Gente, lo sé, me manché hoy porque me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo…Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! ES NORMAL #NormalicemosElPeriodo ❤️.".

Ante sus palabras, varios famosos y seguidores se pusieron en sus zapatos. Por su parte Lina Tejeiro escribió: "Mi salo estás tan hermosa 😍. Mi periodo es irregular así que tener una fecha exacta de la llegada de mi menstruación es muy difícil y me ha pasado esto muchas veces. Menstruar no es un accidente. ♥️", así mismo, la exreina Daniela Álvarez dijo: "De acuerdo! Es algo NORMAL! Somos mujeres y hace parte de nosotras. Divina 😘".

Publicidad

Después de que este tema fuera mencionado a nivel nacional, la propia cantante explicó en sus redes que todo se trató de un experimento social y fue planeado en medio de una campaña que busca normalizar la menstruación y las situaciones comunes en las que las mujeres se pueden manchar con su periodo.

Te puede interesar: Trucos fáciles de Photoshop