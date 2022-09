Sara Uribe es criticada por mostrar peligrosa travesura de su hijo Jacobo

Sara Uribe es una de las mujeres más activas en las redes sociales y quien se ha ganado el cariño de sus fans con el paso del tiempo por mostrarse tal cual es y por dejar conocer algunos aspectos de su vida privada como sus relaciones amorosas y el crecimiento de su hijo Jacobo, fruto del amor en su momento con el exfutbolista de la Selección Colombia, Fredy Guarín.

Hace poco la presentadora compartió en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 6 millones de personas en todo el mundo, un video en el que muestra a su pequeño hijo minutos después de hacer una travesura.

En un principio Sara Uribe mostró un billete de $100.000 pesos quemado hasta la mitad y luego con la cámara enfocó a su hijo quien al parecer se estaba soplando las manos.

Junto a la filmación la empresaria de belleza escribió: "Una travesura de Jacobo", junto a un emoji de cara triste.

Este posteo generó cientos de reacciones de todo tipo, pues hubo personas que se lo tomaron con diversión, mientras que otros se preocuparon ya que dicen que un niño de la edad de Jacobo no debería jugar con fuego por lo que es peligroso.

El video fue rescatado por la cuenta de Instagram de la revista VEA y allí hay cientos de comentarios: "¿Que haría? Me rio , pero sola para que no se de cta , le llamo la atención para que no lo vuelva hacer , es peligroso lo que hizo . ( fuego)", "No me parece chistoso...🙄😕", "Que peligro dejar al alcance de los niños fuego, se puede lastimar o peor un incendio, mas cuidado, el billete es lo de menos, hay que hablarles", son solo algunas de las opiniones de los internautas.

