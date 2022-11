Sara Uribe paraliza a fans con fotos derrochando sensualidad con 'atrevido' vestido

Sara Uribe una vez más hizo de las suyas con la imaginación de sus millones de seguidores en las redes sociales al publicar una serie de fotos derrochando sensualidad.

En esta oportunidad, la presentadora posó en un ascensor usando un vestido bastante corto, dejando a la vista sus esbeltas piernas. Así mismo, sus pechos fueron los protagonistas debido a que tenía un escote muy pronunciado.

Junto a su publicación, la hermosa paisa escribió: "Pedí el ascensor y te estoy esperando a vos 🥕❤️".

Hasta el momento, su publicación ya cuenta con más de 47 mil me gusta y miles de comentarios como: "Jajajaj. Me imagino a los del edificio porque será q se demora el ascensor", "Todavía veo los videos en youtube cuando estabas en la calle, si me reía y me sigo riendo", "Como no piropear a la mujer más hermosa de Colombia felicidades por tu belleza de mujer", y muchos más.

Después de que Sara Uribe se separó de su expareja, Fredy Guarín, no se le ha conocido un hombre en su vida, aunque recordemos que hace poco fue tendencia tras ser captada en video dándole un apasionado beso a un misterioso hombre mientras compartían en lo que parece ser una discoteca.

La presentadora fue grabada muy bien acompañada, pues en medio de la rumba se les vio coqueteando. Aunque por el momento no se conoce de quién se trata, en redes sociales la felicitaron y hasta sintieron envidia del misterioso acompañante.

En un momento de la filmación se viral se pudo ver a la modelo besando al hombre muy apasionadamente y hasta sentada sobre sus piernas.

La situación causó bastante revuelo entre los internautas, donde algunos insinuaron que ya tenía novio; otros dieron su opinión frente al misterioso hombre y le aplaudieron a la presentadora que estuviera compartiendo con alguien.

