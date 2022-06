¡Se lució! Dani Duke revela el millonario regalo de cumpleaños que le dio a La Liendra

La Liendra y Dani Duke son una de las parejas de creadores de contenidos más firmes que hay en la farándula colombiana y a pesar de las constantes críticas que reciben, ellos están más enamorados que nunca.

Prueba de ello es que hace poco estuvieron en unas vacaciones en Europa y mostraron en las redes algunos momentos únicos que vivieron juntos.

Dani Duke es muy activa en su cuenta personal de Instagram y allí suele responder algunas dudas de sus seguidores, como un fan que le preguntó cuál había sido el regalo que ella le dio a La Liendra por su cumpleaños.

A lo que la joven dijo que el viaje a Europa había sido el regalo: "Bebés a mi novio de cumpleaños le di el viaje completo... Obviamente, no podía ser sorpresa, porque como eran tantos días él tenía que cuadrarse sus horarios, sus cosas, su trabajo, entonces le dije varios meses antes; le dije bebé, te quiero dar de cumpleaños el viaje por todo Europa".

Así mismo reveló cómo terminaron con algunos amigos durante el viaje: "Nuestros amigos se animaron a ir al viaje, entonces va a ser increíble. Lo que yo quería era que él pasara rico, conociera y disfrutara y lo logramos, nadie se disfrutó ese viaje más que mi novio, lo hicimos muy feliz...".

Recordemos que hace poco, la pareja tuvo una pequeña 'pelea' la cual compartieron en redes. Resulta que La Liendra compartió una foto junto a su novia, en la que el ángulo no le favorecía a ella y parecía embarazada, algo que despertó los rumores entre miles de internautas.

Por ese motivo, Dani Duke decidió hablar del tema en redes y asegurar que no está en estado de embarazo. En un video en el que se ven juntos en una cama, ella le dice a su novio: "A estas alturas mi novio me dice que si me pone filtros cuando me graba, cuando ya me sacó como un marrano en sus fotos, cuando la gente me llama a preguntar felicitaciones estas en embarazo por una foto que usted montó".

En ese momento el creador de contenidos la interrumpe y le dice: "Se acabaron tus mentiras, la novia está en embarazo, diga la verdad".

A lo que Dani Duke se sigue defendiendo de los falsos rumores: "Entonces no puedo respirar, en ese momento de esa foto yo respiré. De todas las fotos lindas hermosas que teníamos usted decidió poner esa, en la que yo salgo con panza".

Para finalizar, la joven dijo: "Definitivamente, yo duermo con el enemigo. Me voy a vengar Mauricio, voy a subir una foto bien fea suya, espere y verá, espere y verá que la gente me está diciendo embarazada".