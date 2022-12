“Se ven tan lindos”: James y Daniela se reunieron para celebrar el cumpleaños número ocho de Salomé

La mala noticia que recibió James Rodríguez acerca de su convocatoria a la Selección Colombia no impidió que celebrara con todas la de la ley el cumpleaños número ocho de Salomé. A través de Instagram compartió varias fotografías del momento.

“Feliz cumpleaños a la niña de mis ojos, deseo que cumplas todos tus sueños hija, hace 8 años me hiciste el padre más feliz del mundo. Te amo que disfrutes tu día como nunca”, escribió el jugador del Everton.

En las fotos que publicó James se ve a la pequeña con un lindo vestido y en compañía de su hermanito.

Por otro lado, Daniela Ospina publicó otras fotos en las que sale el futbolista y otros familiares.

“Hoy despierto con el corazón inundado de alegría, porque lo primero que veo al abrir mis ojos es tu rostro que me acompaña, esa sonrisa que mejora mis días y ese amor que me da fuerza para lograrlo todo. Gracias Dios por regalarme tu amor y dejarnos disfrutarte cada día, tú eres el mejor regalo para nosotros y no podría sentirme más feliz de tener la salud y la vida para verte crecer, disfrutar y celebrar cada segundo de tu existencia. Hoy le pido a Dios que sean muchos más. ¡Feliz cumpleaños vida de mi vida, tú sonrisa y felicidad no tienen precio!”, escribió la empresaria.

Al parecer, se trató de una reunión sencilla con una decoración llena de mariposas. Y en las fotos se puede ver a Salomé disfrutando de su cumpleaños en el que pudo estar en compañía de sus padres.

Ese hecho, incluso, hizo que seguidores de ambas personalidades dijeran que siempre han sido la mejor pareja. “Son tan lindos”, escribió una fan.