A James Rodríguez lo sacaron de la Selección Colombia y respondió "decepcionado"

La Federación Colombiana de Fútbol informó que James Rodríguez ya no hará parte de la Selección Colombia, según la entidad, porque luego de ser sometido a exámenes médicos se determinó que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual no podrá unirse al grupo de los convocados.

“El volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda”, dijo la entidad.

Asimismo, la Federación expresó que lamenta no contar en esta oportunidad con el futbolista.

"El entrenador (Reinaldo Rueda) y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho", agregó.

Por eso, la federación de fútbol anunció que su remplazo será Edwin Cardona, integrante del Boca Juniors, quien se sumará a la convocatoria después del partido que su equipo disputará el 31 de mayo contra el Racing Club de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

Tras la publicación de la FCF, James expresó su inconformidad con la decisión tomada por medio de un comunicado.

“A los medios de comunicación, aficionados del fútbol y público en general quiero expresar mi pensamiento y sentimiento frente a la decisión tomada por el cuerpo técnico de la Selección Colombia de cara a las próximas fechas de eliminatorias y copa América”, manifestó.

Pues según dijo, él está totalmente recuperado para antes de que se comiencen los respectivos compromisos de la Selección.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final en la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección”, agregó.

Motivo por el cual no entiende porque la federación le informa que no puede participar para que pueda recuperarse.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho, me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de mi Selección siempre he dejado hasta la vida”, dijo.

Finalmente, le deseó lo mejor a sus compañeros a quien dijo apoyar ahora desde la distancia.

“Para mis compañeros la mejor energía y los mejores deseos en la distancia apoyaré con la pasión de siempre”, puntualizó.