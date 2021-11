Sebastián Yatra se emocionó al ver la premier de la película 'Encanto' de Disney . El evento se realizó el martes 23 de noviembre en el Teatro Colón.

'Encanto' se estrena este 24 de noviembre en nuestro país y en ella hay varias personalidades colombianas quienes le dan voz a los personajes y justamente Sebastián Yatra interpreta una de las canciones de la película.

El artista realizó un posteo en su feed de Instagram en el que expresó todo lo que siente con este nuevo proyecto que ya vio la luz y que muchas personas en todo el mundo podrán disfrutar.

Junto a unas fotos en el lugar, Yatra escribió "Ayer viví uno de los momentos más emotivos de mi vida. Me senté al lado de mi mamá, agarrándola de la mano en el teatro Colón de Bogota mientras sonaban las campanadas del castillo de Disney y arrancaba la primera escena de #Encanto 🌸🇨🇴🦋".

Continúo expresando que se siente muy orgulloso de sus raíces "No había pensando mucho en cómo iba a reaccionar… simplemente viví y disfrute realmente el momento. Me envolvió un orgullo profundo de ser colombiano, de conocer esta tierra con sus paisajes y hacer parte de ella. Recordé a mis abuelos que ya no están, a mis tíos, primos, hermanos y padres que forman parte de cada recuerdo, momento alegre y suceso determinante para mi formación".

Recordó su infancia con nostalgia "Entre lágrimas de alegría pensé en ese niño inquieto de Medellín que lloraba cuando quería llorar y reía cuando quería reír… y me alegró saber que él sigue aquí adentro. 💛💙❤️".

