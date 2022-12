"Seré re profesional": Epa Colombia ahora será profesora de una universidad

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , no para de dar nuevos cambios a su vida, pese a los problemas que tuvo con la justicia colombiana en los desmanes ocurridos en el marco de las protestas de noviembre de 2019, la famosa empresaria ha demostrado su interés por cambiar el rumbo de vida creciendo profesionalmente y generando empleo en el país.

Luego de abrir su empresa de productos para el cuidado capilar, Epa Colombia se ha mostrado como una mujer comprometida con el cambio “de gamina a empresaria”, aseguró recientemente en sus redes sociales.

Enseguida del éxito con sus productos, Daneidy, decidió iniciar sus estudios universitarios en la carrera de administración de empresas de la Fundación Universitaria Colombo Germana, misma universidad donde será profesora. La empresaria dará capacitaciones sobre el uso de keratina y otros productos de su empresa. Así mismo, hará parte de proyectos que impulsan el emprendimiento colombiano, hablará sobre su inicio y crecimiento.

“Me llena de felicidad que me apoyen con mi emprendimiento y me den la oportunidad de abrir aquí algo sobre las keratinas o de cómo emprender y salir adelante”, expresó Daneidy durante la conferencia.