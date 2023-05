Shaira se sincera sobre sus relaciones amorosas y sus despechos; le gustan mayores

La cantante colombiana, Shaira ha iniciado su carrera musical desde que tenía muy poca edad dentro de un reality show en la que la conocieron cientos de comentarios y destacaba su gran voz, que, sin duda alguna, ha perfeccionado con el paso de los años. Recientemente, decidió confesar varios aspectos de su vida que mantenía privados y dejó sorprendidos a muchos.

Luego de que la mujer, quien ahora tiene 20 años y sigue teniendo una belleza excepcional, continuara con su carrera artística demostrando grandes composiciones que giraban en torno al amor y despecho con el que se identificaron cientos de colombianos, se ha mantenido como todo un misterio su inspiración, o si en realidad en sus letras existen situaciones personales que decidió expresar de esta forma.

Esto debido a que la mujer nunca ha hecho públicas sus relaciones sentimentales o la identidad verdadera de estos, puesto que desde que inició su exposición ha tenido que lidiar con algunos asuntos:

“Aprendí, desde muy niña, a no ponerle cuidado a eso. Gente que me juzgaba y criticaba cosas que ni al caso, cuando estaba pequeñita, cosas que no se le dicen a una niña de ocho o nueve años. Cosas tan ridículas que hablan más de esas personas que de lo que soy como persona”, comentó la santandereana.

Así mismo, especificó que en realidad si había compartido relaciones sentimentales con hombres un poco más experimentados o mayores que ella, pues siente una atracción sincera por estos; a pesar de que no reveló la identidad de los sujetos, sus seguidores ya habían hecho una lista de posibles candidatos para ser su pareja sentimental.

Finalmente, terminó su entrevista con presentadores de CityTv relacionando su carrera musical comentando que era un proceso bastante largo en el que se encontraba y no le importaba mucho si tenía fama, puesto que estar dentro del gremio era muy difícil.

