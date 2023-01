Shakira, con toda en su nueva canción: "Pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique"

Shakira n uevamente se convirtió en tendencia luego de que se filtrara parte de la letra de su nuevo tema con el DJ y productor argentino Bizarrap y que iría dirigida a su expareja Gerald Piqué.

Aunque la colaboración ya había sido anunciada por la misma artista barranquillera, en las últimas horas se conoció parte de la letra de la que sería una "tiradera" a Piqué.

Publicidad

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Aunque la intérprete de 'Monotonía' está por lanzar una nueva canción junto a Karol G, de la que se rumora sería una dedicatoria al exfutbolista, lo cierto es que también se aventurará a explorar las exitosas sessions de Bizarrap.

Este tema será estrenado oficialmente este 11 de enero en su Music Session #53; sin embargo, tras la filtración de algunos fragmentos, la artista ya tiene toda la atención.

Por otro lado, se supo que Shakira pasó las fiestas navideñas en Dubái, a donde viajó con sus dos hijos, que ahora están con su padre y la familia de este en la ciudad española de Barcelona.

Publicidad

Fuentes cercanas a la cantante indicaron que no se sabe la fecha definitiva de la partida de Shakira, sus hijos y sus padres a Miami (Estados Unidos), donde vivirán a partir de este año.

La cantante, de 45 años, y el exfutbolista internacional del Barcelona, de 35, anunciaron en junio del año pasado su separación tras doce años de relación y en diciembre firmaron un acuerdo para que la intérprete pueda establecerse en Miami con los hijos de ambos, de 7 y 9 años.

Publicidad

Te puede interesar:Tres outfits que puedes usar en diferentes ciudades de Colombia