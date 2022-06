Shakira se confiesa y habla de algunas situaciones difíciles que tuvo que vivir en su niñez

Podría decirse que es la primera vez que la cantante barranquillera Shakira ha acaparado los titulares de los medios de comunicación por lo que muchos tildan un 'escándalo'. La verdad es que su relación con el futbolista español Gerard Piqué era considerada una de las más armoniosas y estables del mundo del espectáculo, sin embargo hay un dicho que dice que 'todo lo que sube tiene que caer', y al parecer lo de ellos hace rato venía cuesta bajo silenciosamente.

Por lo tanto, el anuncio de su separación ha causado muchísimo revuelo, y más porque según un medio catalán, la ruptura se generó por una infidelidad de parte del futbolista quien al parecer se 'enredó' con una mujer muchísimo más joven que 'Shaki'.

La confirmación de la noticia se conoció a través de un comunicado de prensa emitido por la agencia de medios de la cantante el cuál decía: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Desde entonces han sido muchas las figuras de la escena del entretenimiento colombiano las que le han manifestado el apoyo a la artista, quien pese a todo se ha mostrado muy fuerte. Y aunque si bien, además del comunicado, Shakira no ha expresado nada referente a su divorcio, la cantante si abrió su corazón para hablar de algunas situaciones relacionadas con bullyin g, que tuvo que enfrentar en el colegio cuando recién empezaba su carrera musical.

"Me decían que sonaba como una cabra mis amigas de ese entonces, creo que era una forma pasiva de hacer bullying pero pasé por encima de todo eso, seguimos nuestra amistad, siempre seguí siendo amiga de mis amigas y entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerlas”. acotó.

Así mismo reveló que hacer parte en ese entonces de la industria musical no fue tarea fácil, pues además de que en ese momento entre los géneros que más estaban pegando no estaba el suyo, ella apenas era una niña.

"Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer (...) Una niña de Barranquilla, Colombia, que empieza en un mercado en el que no existía realmente apoyo al talento nacional como lo hay hoy por ejemplo al talento local colombiano no se le abrían las puertas cómo se hace hoy en día (...) fue una batalla dura de librar, pero por eso creo que me llena de mucha satisfacción todo ese camino recorrido”, puntualizó.