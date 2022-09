"Si pudiera vivir metido en tus pantalones"; filtran conversación hot de Carlos III y Camilla

Desde que se supo el pasado jueves que la reina Isabel II había muerto, Carlos III y Camilla se comenzaron a viralizar rápidamente pues ellos serán los próximos reyes.

Desde que ambos se conocieron en el año de 1970 quedaron enamorados por completo, sin embargo, la vida dio un giro inesperado y varios años después Carlos se casó con Diana Spencer en 1981 y Camilla con el oficial de caballería Andrew Parker Bowles.

Publicidad

Y diferente a lo que muchos creían según algunos medios ingleses, la relación de Carlos y Diana no era un cuento de hadas y mucho menos la de camila y Parker pues ellos decidieron serle infieles a sus respectivas parejas.

De esta manera fue como se filtró una conversación bastante subida de tono entre los ahora reyes en la que se escuchó lo mucho que se deseaban.

En un momento se le escuchó decir a la reina consorte: "No puedo soportar un domingo por la noche sin ti (…) No puedo comenzar la semana sin ti".

A lo que Carlos le había respondido: "¿Y qué pasa conmigo? El problema es que te necesito toda la semana, todo el tiempo. ¡Dios mío! ¡Si pudiera vivir metido en tus pantalones sería mucho más fácil!".

Publicidad

Comentario que entre risas Camilla le respondió: "¿En qué te vas a convertir? ¿En unas bragas? Vaya, ¿Así que te vas a convertir en unas bragas?" y Carlos no dudó en decirle: "Dios no lo quiera; en un tampón. ¡Eso estaría bueno!".

La llamada finalizó con los amantes diciéndose cuánto se amaban.

Publicidad

Varios medios aseguraron en su momento que la princesa Diana había sido la responsable de la divulgación de la llamada, sin embargo, su guardaespaldas, Ken Wharfe, dijo en su libro ‘Guarding Diana: Protecting The Princess Around The World’ que ella realmente estaba impactada con la filtración de la conversación.

"Ella me dijo que había quedado realmente conmocionada por algunos de los comentarios, en particular la referencia del tampón del Príncipe. ‘Simplemente está enfermo’, dijo repetidas veces", aseguró Ken Wharfe.

Te puede interesar: Reina Isabel II: detalles y señas desconocidas sobre su vestuario 🤓 - La Kalle

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados